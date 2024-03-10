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نشر الأحد ، 10 مارس / آذار 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، عن قائمة "الفراعنة"، التي ستخوض بطولة ودّية في مارس/ آذار الجاري، في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وضمّت القائمة 25 لاعبًا، لكنها خلت من اسم نجم نادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، الذي عاد للملاعب مؤخرًا بعد شفائه من إصابة عضلية.

ولم يكشف الاتحاد المصري لكرة القدم عن سبب غياب صلاح، لكنه اكتفى بالإعلان عن قائمة الفريق عبر حساباته في منصات التواصل الاجتماعي.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراس المرمى: محمد عواد، محمد أبو جبل، المهدي سليمان، مصطفي شوبير.

الدفاع: محمد هاني، أكرم توفيق، محمد حمدي، محمد شكري، أحمد حجازي، رامي ربيعه، محمد عبد المنعم، أحمد رمضان بيكهام.

الوسط: مروان عطية، حمدي فتحي، إمام عاشور، محمد مجدي أفشة، أحمد نبيل كوكا.

خط الهجوم: محمود تريزيجيه، مصطفي فتحي، حسين الشحات، عمر مرموش، مصطفي محمد، أحمد عاطف، محمد شريف، محمد الشامي.

وسيشارك منتخب مصر في البطولة الودية بجانب منتخبات كرواتيا وتونس ونيوزيلندا.