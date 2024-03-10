السعودية.. "هدية خاصة" من نادي الهلال إلى "الظاهرة" رونالدو

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- زار النجم البرازيلي السابق رونالدو، الملقب بـ"الظاهرة"، تدريبات نادي الهلال السعودي، مساء السبت، والتي تأتي تحضيراً للمباريات الرسمية المقبلة.

ونشر حساب فريق "الأزرق الهلالي" على منصة "إكس" (تويتر سابقاً) لقطات مصورة من لقاء رونالدو بالجهازين الإداري والفني ولاعبي النادي.

وأهدى الهلال قميص الفريق إلى رونالدو، وكان القميص يحمل اسم نجم منتخب "السامبا" السابق، وعلّق النادي قائلاً: "الأزرق يليق في الظاهرة رونالدو".

كما أعرب عدد من لاعبي النادي عن سعادتهم بلقاء رونالدو، الّذي يعد أحد أفضل اللاعبين على مر تاريخ لعبة كرة القدم.

وكان رونالدو (47 عاماً) قد وصل الأراضي السعودية مؤخراً، وحضر نهائي كأس مصر بين النادي الأهلي ونظيره الزمالك، الذي أقيم على أرض ملعب الأول بارك في الرياض.