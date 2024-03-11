دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يستقبل نادي اتحاد جدة السعودي نظيره الهلال على أرض ملعب الجوهرة المشعة، مساء الثلاثاء المقبل، في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت لصالح فريق "الأزرق الهلالي" بهدفين دون مقابل، على أرضه وبين جماهيره.

وفي آخر 6 مواجهات بين الفريقين، فرض نادي الهلال سيطرته على منافسه اتحاد جدة، إذ حقق الفوز في 5 منها، بينما سيطر التعادل على نتيجة مباراة واحدة.

وسيفتقد فريق "النمور" لمتوسط ميدانه، نغولو كانتي، بسبب تلقيه بطاقة حمراء في مباراة الذهاب، لكن النادي يأمل بعودة مهاجمه كريم بنزيما، الذي غاب عن الملاعب مؤخراً بسبب الإصابة، بينما يدخل فريق "الأزرق الهلالي" المباراة بصفوف شبه مكتملة.

وتختلف التوقعات حول ما إذا كان نادي اتحاد جدة قادراً على تحقيق "ريمونتادا" أمام نادي الهلال، الذي يمر بأفضل مراحله في الآونة الأخيرة، فما رأيك؟