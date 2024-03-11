دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- لم يكن كيفين دي بروين، لاعب نادي مانشستر سيتي، راضيًا على قرار استبداله، خلال مباراة الفريق مع منافسه ليفربول، على أرض ملعب "أنفيلد"، الأحد، في قمة مباريات الجولة الـ28 من الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).

وكان مدرب فريق "السيتيسينز"، بيب غوارديولا، قد قرر إخراج متوسط الميدان البلجيكي واستبداله بزميله ماتيو كوفاتشيتش، عند الدقيقة 69 من زمن المباراة.

وظهرت علامات الغضب على وجه دي بروين، إذ تحدّث إلى مدربه غوارديولا والجهاز الفني المتواجد إلى دكة البدلاء بعد خروجه.

وأظهرت لقطات مصورة تفهم المدرب الإسباني لغضب كيفين دي بروين، إذ ذهب وجلس بجانبه وبدا أنه يشرح له عن سبب استبداله.

وكان التعادل الإيجابي بهدف لمثله قد سيطر على نتيجة المباراة بين ناديي مانشستر سيتي وليفربول، اللذين يتنافسان على صدارة سلم ترتيب مسابقة البريميرليغ هذا الموسم.