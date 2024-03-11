إقالة مدرب في الدوري الإيطالي بسبب نطحه لاعباً من فريق المنافس

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- شهدت مباراة بين نادي ليتشي ونظيره هيلاس فيرونا، على أرض ملعب الأول، وضمن منافسات الجولة الـ28 من الدوري الإيطالي، أحداثاً مثيرة للجدل.

بعد إطلاق صافرة النهاية بفوز الضيف، هيلاس فيرونا، بهدف دون مقابل، نشبت مشاجرة بين لاعب الفريق الفائز، توماس هنري، ومارين بونغراتشيتش، لاعب نادي ليتشي.

خلال المشاجرة، قام مدرب نادي ليتشي، روبرتو دافيرسا، بنطح لاعب المنافس، توماس هنري، تحت أنظار الحكام، مما أدى إلى حصول هذا الثنائي على بطاقة حمراء على أثر هذه الأحداث.

ونفى مدرب نادي ليتشي بأنه تعمّد ضرب اللاعب توماس هنري برأسه، إذ كتب عبر حسابه على منصات التواصل الاجتماعي: "لقد أخطأت وأريد الاعتذار، لقد انجرفتُ وفقدت التركيز، ولكن ليس إلى حد ضرب شخص آخر، وهذا لا يخصني ولا أقبله"، وفقاً لموقع "يورو سبورت".

وتابع قائلاً: "مرة أخرى، أعتذر لهنري، ولجماهير ليتشي وهيلاس فيرونا والجماهير الإيطالية، وللحكام...".

رغم اعتذاره، إلا أن نادي ليتشي قرر إقالة مدربه روبرتو دافيرسا، إذ أصدر بياناً رسمياً، جاء فيه: "بعد ما حدث في نهاية مباراة ليتشي وهيلاس فيرونا، يعلن النادي إعفاء روبرتو دافيرسا من مهامه، شكراً للمدرب وطاقمه على العمل الذي قاموا به".

يشار إلى نادي ليتشي يقع في المركز الخامس عشر على سلم ترتيب الدوري الإيطالي، برصيد 25 نقطة، فيما يحتل نادي هيلاس فيرونا المركز الثالث عشر بـ26 نقطة.