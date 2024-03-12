دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سقط أحمد رفعت، لاعب نادي مودرن فيوتشر، على أرض الملعب مغشياً عليه، خلال مباراة الفريق مع نظيره الاتحاد السكندري، مساء الاثنين، وضمن منافسات الجولة الـ16 من الدوري المصري.

وفي الدقيقة 89 من زمن المباراة، انهار أحمد رفعت على الأرض بشكل مفاجئ ودون تدخل من أي لاعب.

وسارع الجهاز الطبي لمعالجة اللاعب وسط حالة هلع في المستطيل الأخضر، قبل أن تدخل عربة الإسعاف ليتم نقله لإحدى المستشفيات.

ونقل الحساب الرسمي لنادي الاتحاد السكندري تصريح رئيس مجلس إدارته، محمد مصيلحى، الذي كان حاضراً في المستشفى الذي يتعالج فيه اللاعب، وحمل التصريح الإعلان عن تحسن الحالة الصحية لأحمد رفعت.

وقال الأطباء الذين استقبلوا اللاعب بعد إصابته، لقناة "OnTime Sports" المصرية: "أحمد رفعت توقف قلبه لقرابة ساعة ونصف، بدأ يسترجع جزء من وعيه، والأمور في تحسن في الوقت الحالي".

وكان ناديا الأهلي والزمالك قد أعرب عن أمنيتهما بشفاء اللاعب البالغ من العمر 30 عاماً، عبر حساباتهما على منصات التواصل الاجتماعي.