دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أظهر ألفارو موراتا، لاعب أتلتيكو مدريد، دعمه للاعب سوري، خلال مباراة الفريق مع نظيره قادش، على أرض ملعب الأخير، السبت الماضي، ضمن منافسات الجولة الـ28 من الدوري الإسباني (لا ليغا).

ونشر نادي قادش عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، الاثنين، لقطات مصورة تظهر بكاء لاعبه السوري، أيهم أوسو، عقب صافرة النهاية، بعد أن تمكن من الظهور للمرة الأولى في مسابقة لا ليغا.

وبينت اللقطات قيام موراتا بدعم لاعب المنافس، أوسو، إذ اقترب منه وتحدث إليه، ثم عانقه.

وكان ألفارو موراتا ورفاقه قد خسروا من زملاء أيهم أوسو بهدفين دون مقابل، وهو الفوز الأول لنادي قادش منذ قرابة نصف عام.

ويبلغ أوسو من العمر 23 عاما، و انضم لصفوف نادي قادش في فبراير/ شباط الماضي، بعد نهاية مشاركته مع المنتخب السوري في كأس آسيا على الأراضي القطرية.