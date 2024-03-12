دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن نادي أستون فيلا، الناشط في الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ)، الثلاثاء، عن إقامة إفطار جماعي خلال شهر رمضان، على أرض ملعب الفريق "فيلا بارك"، للعام الثاني على التوالي.

وأصدر النادي بياناً عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، حمل الإعلان عن إقامة فطور مفتوح للمسلمين، في 12 مارس/ آذار الجاري.

وقال في بيانه: "يعرب النادي عن فخره باستضافة حفل إفطار مفتوح، إذ يزيد ذلك من الانسجام المجتمعي والانتماء، وتحويل الغرباء إلى أصدقاء أثناء الإفطار".

وكان نادي أستون فيلا قد نظم إفطاراً جماعياً في عام 2023، وحينها حضره أكثر من 500 شخص، بالإضافة إلى بعض الأشخاص المسؤولين عن تنظيم الحدث وموظفي الفريق.

فيما كان تشيلسي أول نادٍ من أندية البريميرليغ يستضيف إفطاراً مفتوحاً، وذلك في العام الماضي.