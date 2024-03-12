المصري محمد النني يفتتح "غرفة صلاة" للاعبين في ملعب أرسنال

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن لاعب نادي أرسنال الإنجليزي، محمد النني، افتتاحه غرفة صلاة للاعبين داخل استاد الإمارات، معقل فريق "الغانرز"، بالتزامن مع أول أيام شهر رمضان.

ونشر متوسط الميدان المصري، عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، لقطات مصورة من افتتاحه غرفة تتيح للاعبين فرصة تأدية الصلاة فيها، وعلق قالا: "أنا فخور جدا بافتتاح غرفة صلاة للاعبين في استاد الإمارات".

وأضاف أن "الحصول على هذه المساحة للتأمل والصلاة سيغير حياة لاعبي أرسنال في المستقبل"، وتابع: "أنا ممتن حقا للموظفين ولكل من شارك في تحقيق ذلك".

وسبق للنني وأن هنأ الأمة الإسلامية بحلول شهر رمضان، إذ كان كتب: "مبارك عليكم أغلى الشهور مع دوام الصحة والعافية وربنا يتقبل منا ومنكم إن شاء الله".

ويلعب محمد النني (31 عاما) في صفوف فريق "الغانرز" منذ عام 2016، وشارك في 6 مباريات مع النادي بمختلف مسابقات الموسم الجاري 2024/2023.