السعودية.. حمدالله يتشاجر مع علي البليهي خلال مباراة اتحاد جدة والهلال

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- دخل عبد الرزاق حمدالله، مهاجم اتحاد جدة، في مشادة مع علي البليهي، مدافع الهلال، خلال مباراة الفريقين على أرض ملعب الجوهرة المشعة، الثلاثاء، في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا.

ففي الدقيقة 36 من زمن المباراة، تشاجر المهاجم المغربي مع المدافع السعودي في منتصف الملعب، إذ أظهرت لقطات مصورة وهما يتبادلان بعض الكلمات وقيام حمدالله بدفع البليهي، وسط محاولة من اللاعبين بتهدئة الثنائي.

وتجددت المشاجرة بين عبد الرزاق حمدالله وعلي البليهي عند الدقيقة 89، وعلى أثرها تلقى المهاجم المغربي بطاقة حمراء.

وتغلّب فريق "الأزرق الهلالي" على منافسه "النمور" بهدفين دون مقابل، من تسجيل مالكوم وياسر الشهراني، عند الدقيقتين 61 و90+.

ويعد هذا الفوز هو تكرار لنتيجة مباراة الذهاب، إذ كان نادي الهلال قد هزم نادي اتحاد جدة بثنائية على أرضه وبين جماهيره، وبذلك نجح ببلوغ الدور نصف النهائي في المسابقة الآسيوية بمجموع المباراتين 0/4.