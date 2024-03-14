اتحاد جدة السعودي يكشف مدة غياب فابينيو عن الملاعب وطبيعة إصابته

(CNN) – أعلن نادي اتحاد جدة السعودي مدة غياب نجمه البرازيلي فابينيو، إذ أشار إلى أنه سيحتاج إلى برنامج علاجي يمتد لمدة 10 أسابيع.

وجاء في بيان نادي الاتحاد على "إكس"، تويتر سابقا: "أظهرت الفحوصات الطبية التي أجراها لاعب الفريق الأول لكرة القدم فابينهو عن تعرضه لإصابة العضلة المستقيمة الفخذية اليسرى امتد أثرها إلى الوتر الموجود داخل النسيج العضلي".

وأضاف النادي السعودي في بيانها قائلا: "سوف يحتاج على إثرها لبرنامج علاجي يمتد لعشرة أسابيع".

وكان اللاعب البرازيلي قد تعرض لإصابة في مباراة الفريق أمام الهلال في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

وانتقل فابينيو لصفوف النادي السعودي قادما من ليفربول الإنجليزي في الصيف الماضي.