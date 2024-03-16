مصر.. هكذا دعم المدرب حسام حسن ولاعبوه أحمد رفعت بعد أزمته الصحية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حرص الجهازان الإداري والفني واللاعبون في منتخب مصر على دعم لاعب نادي مودرن فيوتشر، أحمد رفعت، بعد تعرضه لأزمة صحية دخل على أثرها للمستشفى.

وكان أحمد رفعت قد سقط على أرض الملعب مغشياً عليه، خلال مواجهة الفريق لنظيره الاتحاد السكندي، الاثنين الماضي، وضمن منافسات الجولة الـ16 من الدوري المصري.

وحينها سارع الجهاز الطبي لمعالجة اللاعب وسط حالة هلع في المستطيل الأخضر، قبل أن تدخل عربة الإسعاف ليتم نقله لإحدى المستشفيات.

في وقت سابق، قال نادي مودرن فيوتشر إن لاعبه أحمد رفعت قد عانى من توقف عضلة القلب لقرابة ساعة، مُشيراً إلى أن حالته الصحية غير مستقرة.

وظهر المدرب حسام حسن والمدير الإداري لمنتخب "الفراعنة"، إبراهيم حسن، ولاعبو المنتخب الأول والمنتخب الأولمبي في فيديو وهم يوجهون رسالة دعم للاعب البالغ من العمر 30 عاماً.

خلال الفيديو، أعربوا عن أمنيتهم بشفاء أحمد رفعت، إذ قال حسام حسن: "حبيبي أحمد، ألف سلامة عليك، كل دعواتنا أن تعود لعائلتك، وتكون أفضل من السابق، وتعود لصفوف المنتخب وتنور الملعب".

فيما قال إبراهيم حسن: "ننتظرك، حتى تعود للمنتخب وتكون أحد الأعمدة الرئيسية في الفريق، كلنا وراءك وندعو لك".