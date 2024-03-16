دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن الاتحاد الموريتاني لكرة القدم عبر حساباته في منصات التواصل الاجتماعي، السبت، وفاة حارس مرمى المنتخب الوطني ونادي الجمارك، محمد المختار.

وذكر الاتحاد الموريتاني أن حارس المرمى البالغ من العمر 22 عامًا، قد فارق الحياة، صباح السبت، في مدينة نواكشوط.

وقال الاتحاد الموريتاني: "عُرف الشاب الفقيد بحبه الكبير لوطنه، وبموهبته والتزامه وانضباطه، فكان مثالاً بين زملائه على الإخلاص في العمل، والالتزام المهني، بأخلاق عالية واحترام كبير، ورغم صغر سنه إلا أن ذلك لم يمنعه من التدرج سريعاً من حراسة مرمى منتخبنا للناشئين، مرورًا بمنتخبي الشباب والآمال، حتى وصل سريعًا إلى قائمة المنتخب الوطني الأول".

وتابع: "بهذه المناسبة الأليمة، يتقدم رئيس الاتحادية السيد أحمد ولد يحيى، باسمه شخصيًا، ونيابة عن كافة أعضاء الاتحادية، إلى أسرة الفقيد وعائلته الكريمة، بأصدق التعازي وأخلص المواساة في هذا المصاب الجلل".

على أثر ذلك، قرر اتحاد كرة القدم في موريتانيا تأجيل المباراة النهائية لمسابقة الكأس التي كان مقرر إقامتها مساء السبت، على أن يتم تحديد موعد آخر لها.

وذكرت تقارير صحفية في موريتانيا أن حارس المرمى محمد المختار قد تعرض لإصابة خطرة خلال تدريبات ناديه الجمارك منذ قرابة أسبوع، وتم نقله على أثرها للمستشفى، قبل أن يفارق الحياة.