دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن اللاعب حسن الهيدوس، السبت، اعتزاله اللعب مع منتخب قطر، بعد مسيرة دولية امتدت قرابة 16 عامًا، تخللها عدد من الإنجازات الفردية والجماعية.

وأصدر الاتحاد القطري لكرة القدم بيانًا رسميًا، أعرب من خلاله عن شكره وتقديره للاعب البالغ من العمر 33 عامًا على ماقدّمه للمنتخب الوطني.

وقال الاتحاد القطري في تدوينة عبر حسابه في منصة "إكس" (تويتر سابقًا): "تعجز الكلمات عن شكرك طيلة السنوات الماضية، القائد داخل وخارج الملعب، حسن الهيدوس، دائمًا في قـلـوبنا".

فيما قال جاسم البوعينين، رئيس مجلس إدارة الاتحاد القطري: "كرياضيين..نفخر بإنجازاتك، واليوم نودعك بعد اعتزالك اللعب دوليًا، ونشكرك على تفانيك ومسيرتك مع المنتخب الوطني والتي ستبقى محفوره في ذاكرتنا ومثال يُحتذى به للأجيال القادمة في رياضة كرة القدم، ونتمنى لك التوفيق في رحلتك بعد الاعتزال".

وكان الظهور الأول للهيدوس مع منتخب "العنابي" عام 2008، ومنذ ذلك الحين لعب 183 مباراة دولية، سجّل خلالها 41 هدفاً، وظفر بثلاثة ألقاب، وهي: كأس الخليج 2014 وكأس آسيا 2019 و2023.

وأشاد متابعون بالمسيرة الدولية لحسن الهيدوس، الذي يعد أحد أفضل اللاعبين على مر تاريخ منتخب قطر.

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