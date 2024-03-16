قبل مواجهة مانشستر يونايتد.. كلوب يوضح أهمية محمد صلاح لفريق ليفربول

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أشاد المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب، الجمعة، بلاعب الفريق، محمد صلاح، مؤكدا على أهمية حضوره في غرفة الملابس وأرض الملعب برفقة زملائه.

وكان النجم المصري سجل هدفا وقدم 3 تمريرات حاسمة، خلال فوز فريق "الريدز" على نظيره سبارتا براغ التشيكي، بنتيجة 1/6، في إياب دور الـ16 من منافسات الدوري الأوروبي.

وفي مؤتمر صحفي يسبق مباراة نادي ليفربول ومنافسه مانشستر يونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي، قال كلوب عن صلاح إنه "جيد جدا، لقد رأيته الليلة الماضية، كم عدد الأهداف التي ساهم في تسجيلها، كنت سأحب أن استبدله لكن لم يكن ذلك ممكنا بسبب ضرورة استبدال لاعب آخر".

وأضاف: "محمد صلاح هو نوعية نقية، إنه مجرد رجل استثنائي، لاعب عالمي المستوى، كيف تعاملنا بدونه هو أمر لا يصدق، اللاعبون بغيابه (بسبب الإصابة) قدموا أداء جيدا، لكن من الأفضل أن يكون متواجدا في غرفة الملابس وأرض الملعب، وهو جاهز لمباراة الأحد (مع فريق الشياطين الحمر)".

وأوضح المدرب الألماني أنه لا يفضل الحديث مع النجم المصري حول أكثر شيء يحبه في مواجهة مانشستر يونايتد، قائلاً: "اسأله عما يحبه ضد مانشستر يونايتد، لكن كلما تحدثنا أكثر عن ذلك، قل احتمال حدوث ذلك في المباراة، لذا لا أحب هذه المواضيع كثيرا".

ويلتقي صلاح ورفاقه مع نادي مانشستر يونايتد، مساء الأحد المقبل، ضمن منافسات الدور ربع النهائي في كأس الاتحاد الإنجليزي.