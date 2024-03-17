دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- مازح توماس مولر، لاعب نادي بايرن ميونخ، زميله في الفريق، ألكسندر بافلوفيتش، بعد نهاية مباراة "البافاري" ونظيره دارمشتات، على أرض ملعب الأخير، السبت، ضمن منافسات الأسبوع الـ26 من الدوري الألماني (بوندسليغا).

وبعد صافرة النهاية، احتفل لاعبو نادي بايرن ميونخ مع جماهيرهم بالفوز بخمسة أهداف مقابل اثنين، وحينها ظهر اللاعب ألكسندر بافلوفيتش يعاني من إصابة في عينه ويضع عليها لاصقًا طبيًا.

وسخر مولر من إصابة زميله، إذ وضع يده على عينه وكأنه يعاني من الإصابة ذاتها، ليثير هذا الفعل ضحك ألكسندر بافلوفيتش.

وكان هذا الثنائي قد شارك في المباراة، التي حقق من خلالها فريق "البافاري" الفوز رقم 19 في مسابقة "بوندسليغا".

ووصل نادي بايرن ميونخ للنقطة 60 على سلم ترتيب الدوري الألماني هذا الموسم 2024/2023، على بعد 7 نقاط من المتصدر، باير ليفركوزن.