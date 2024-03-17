بطريقة "غريبة".. مدافع تشيلسي يرتكب خطأً فادحاً ويضع الكرة في مرماه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ارتكب الفرنسي أكسيل ديساسي، مدافع نادي تشيلسي، خطأً فادحاً خلال مباراة فريقه مع منافسه ليستر سيتي، الأحد، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي.

ففي الدقيقة 51 من زمن المباراة، أراد أكسيل ديساسي إعادة الكرة إلى حارس مرمى فريقه، روبرت سانشيز، لكنه أخطأ في إرسالها، إذ سدد الكرة بقوة من خارج منطقة الجزاء لتسكن شباك "البلوز".

ومنح هدف المدافع الفرنسي البالغ من العمر 26 عاماً بالخطأ في مرماه فرصة لنادي ليستر سيتي في العودة بنتيجة المباراة، إذ كان نادي تشيلسي متقدماً بهدفين نظيفين.

وتعد هذه المباراة هي الـ37 لأكسيل ديساسي مع فريق "البلوز"، بمختلف مسابقات الموسم الجاري 2024/2023، وسجل خلالها 3 أهداف.