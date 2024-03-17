دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سجّل جواو فيليبي "جوتا" هدفاً، ساعد من خلاله في فوز نادي اتحاد جدة على منافسه الفتح بنتيجة 2/4، على أرض ملعب الأخير، ضمن مباريات الأسبوع الـ24 من الدوري السعودي للمحترفين.

وجاء هدف "جوتا" في الوقت المحتسب بدلا من الضائع من زمن الشوط الأول، عبر تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ويعتبر هذا الهدف هو الثاني لجواو فيليبي "جوتا" في دوري "روشن" هذا الموسم 2024/2023، بعد خوضه 7 مباريات.

وكان اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً قد عاش لحظات سيئة مع "النمور" في المرحلة الماضية، إذ غاب عن تشكيل الفريق لمباريات عدّة لأسباب فنية، قبل أن يشارك مجدداً مع زملائه.

ونال "جوتا" الإطراء والإشادة من مستخدمي منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، بعد ظهوره بمستوى جيد في المباراة التي حقق فيها نادي اتحاد جدة فوزه الـ13 في المسابقة.

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