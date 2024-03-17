دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أحرز محمد صلاح هدفًا، خلال مباراة بين ناديي ليفربول ومانشستر يونايتد، التي انتهت بفوز الأخير بنتيجة 3/4، على أرضه وبين جماهيره، الأحد، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وجاء هدف النجم المصري في الوقت المحتسب بدل الضائع من زمن الشوط الأول، عبر تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ويعد هذا الهدف رقم 13 لصلاح في شباك فريق "الشياطين الحمر"، بعد أن لعب أمامه 14 مباراة بمختلف المسابقات.

وأصبح صلاح أول لاعب يهزّ شباك نادي مانشستر يونايتد في 5 مباريات متتالية في معقل الفريق، ملعب "أولد ترافورد".

وقال حساب نادي ليفربول على منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، مشيدًا باللاعب البالغ من العمر 31 عامًا: "أنت ملك من قبل لا تصبح ملك".