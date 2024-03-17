دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- لم يكن كوزمين كونترا، المدير الفني لنادي ضمك، راضياً على قرارات الحكم المكسيكي أدوناي إسكوبيدو، الذي أدار مباراة الفريق مع نظيره الهلال، السبت، وضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري السعودي للمحترفين.

خلال المباراة، طالب المدرب كوزمين كونترا باحتساب ركلة جزاء للفريق عند الدقيقة 23، وإشهار البطاقة الحمراء بوجه لاعب فريق "الأزرق الهلالي"، سعود عبد الحميد، بعد تدخله على لاعب نادي ضمك، في الدقيقة 38.

وانفعل كوزمين كونترا غضباً على الحكم في الوقت المحتسب بدل الضائع 90+، ووجه له بعض الكلمات، في حين كان مساعدو المدرب يحاولون تهدئته، قبل أن يتم طرده.

بعد صافرة النهاية بخسارة نادي ضمك من منافسه الهلال بهدفين لواحد، قال كوزمين كونترا في مؤتمر صحفي: "أداء التحكيم يدعو للخجل، كان لنا ضربة جزاء، ويفترض طرد لاعب المنافس، سعود عبد الحميد، من المخزي أن يأتي حكام بمثل هذا الأداء، سلبوا منا المباراة"، حسب قوله.

وتابع قائلاً: "الهلال صرف مبالغ كبيرة على فريقه، ولا يحتاج لمساعدة الحكام، لكن ضمك تعرض للظلم التحكيمي، يكفي جلب مثل هذه الحكام"، حسب تعبيره.