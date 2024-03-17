دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- دخل يوسف النصيري، لاعب نادي إشبيلية، في مشادة مع المدير الفني للفريق، كيكي سانشيز فلوريس، بعد استبدال المهاجم المغربي خلال مباراة الفريق مع نظيره سيلتا فيغو، الأحد، ضمن مباريات الأسبوع الـ29 من الدوري الإسباني (لا ليغا).

كان مدرب النادي الأندلسي قرر إخراج النصيري عند الدقيقة 61 من زمن المباراة، ودخول زميله دودي لوكيباكيو بدلاً عنه، لينتاب يوسف غضب عارم على أثر ذلك.

وأظهرت لقطات مصورة المهاجم المغربي وهو يركل صندوق زجاجات المياه، قبل أن يدخل في مشادة كلامية مع مدربه، وسط محاولة من اللاعبين بتهدئة الثنائي.

وسجّل يوسف النصيري هدفًا، في مباراة خسرها نادي إشبيلية من ضيفه سيلتا فيغو بهدفين لواحد.

ويمتلك النصيري (26 عامًا) برصيده 10 أهداف وتمريرة حاسمة واحدة، بعد خوضه 24 مباراة في مسابقة "لا ليغا" هذا الموسم 2024/2023.