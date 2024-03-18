استبعاد لاعب من معسكر منتخب إيطاليا بعد مزاعم عن ارتكابه سلوك عنصري

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، الاثنين، استبعاد اللاعب فرانشيسكو أتشيربي من معسكر المنتخب الوطني، المقام في فترة التوقف الدولي خلال مارس/ آذار الجاري.

وجاء قرار استبعاد فرانشيسكو أتشيربي، لاعب نادي إنتر ميلان، من المعسكر بعد مزاعم عن ارتكابه سلوك عنصري، ضدّ خوان جيسوس، لاعب نادي نابولي، خلال مواجهة الفريقين الأحد الماضي، ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري الإيطالي.

وأوضح الاتحاد الإيطالي أن اللاعب فرانشيسكو أتشيربي اجتمع مع مدرب المنتخب الوطني، لوتشانو سباليتي، وزملائه في الفريق، وقدم روايته للأحداث حول هذه الواقعة، قائلاً: "ليس لدي أي نية للتشهير أو للتشويه أو للعنصرية".

وقال الاتحاد الإيطالي إن استبعاد اللاعب البالغ من العمر 36 عامًا، حتى "تستقر الأمور بالنسبة للمنتخب الوطني وللاعب ذاته"، على أن يتم استدعاء اللاعب جيانلوكا مانشيني بدلاً عنه.

ويمتلك فرانشيسكو أتشيربي برصيده 34 مباراة دولية مع منتخب بلاده، سجّل خلالها هدفًا وصنع آخر.

ويلعب منتخب إيطاليا مع منتخبي فنزويلا والاكوادور في يومي 21 و24 من الشهر الحالي، في مباراتين وديتين.