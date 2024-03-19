دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أبدى رئيس المؤسسة غير الربحية في نادي الهلال، فهد بن نافل، انزعاجه من تأخر إصدار نتائج مشروع توثيق بطولات الأندية في المملكة العربية السعودية.

في يناير/ كانون الثاني 2023، أعلن الاتحاد السعودي إطلاق مشروع يؤرخ الأحداث التاريخية لكرة القدم السعودية، ليكون مرجعاً لكافة الرياضيين، إذ يتيح معرفة عدد ألقاب وإنجازات كلّ نادٍ.

وأعاد بن نافل نشر تدوينة عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، تعود إلى عام 2021، وتحمل أمنيات رئيس فريق "الأزرق الهلالي" بممارسة العمل بجدية حول توثيق بطولات الأندية.

وقال فهد بن نافل في سلسلة من التدوينات، الثلاثاء: "مضى على توجيه وزارة الرياضة بإحالة مشروع توثيق بطولات الأندية إلى الاتحاد السعودي أكثر من ستة أعوام ونصف، ومضى على التغريدة المقتبسة قرابة ثلاثة أعوام كنت أتأمل بعدها أن يتجاوز الاتحاد السعودي كافة الظروف التي يتحجج بها بجائحة كورونا وغيرها من الظروف"، حسب قوله.

وأضاف: "تحقّقت المفاجأة في يناير عام 2023 بالإعلان عن مشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودية بالتعاون مع (FIFA)، بمشاركة أعضاء الجمعية العمومية من منسوبي الأندية، الذين يرشحون فريقاً للعمل ويتم التصويت عليهم، وهو ما حدث"، موضّحاً: "تم الاتفاق وفقاً للميثاق أن يكون الموعد النهائي للمشروع بتاريخ 11 مارس 2024م"، حسب تعبيره.

وبيّن بن نافل أن "الأيام دارت ومرّت الشهور ولم يعقد فريق العمل اجتماعاً واحداً بلا مبررات مقنعة..إلى أن حدث ما كان متوقعاً في شهر ديسمبر 2023، بإلغاء فريق العمل المصوّت عليه في بداية المشروع"، وذلك "بحجة وجود فرق صعدت، وبعض إدارات الأندية تغيّرت..!ولديهم الرغبة في ترشيح أشخاص آخرين..وأندية أخرى انتقلت ملكيتها"، على حد قوله.

وكشف فهد بن نافل أن هناك مماطلة في العمل من قِبل المعنيين، إذ قال: "اليوم الثلاثاء 19 مارس 2024..تعود القصة للبداية من جديد..بتحديثات قانونية مطاطية..ونتائج تحتكم لتصويت الأندية، وليس على خبراء "فيفا" وآليات التوثيق العلمية..قصة نترقب بماذا سيدهشنا الاتحاد السعودي في فصولها الطويلة"، على حد تعبيره.

وأتمّ بن نافل: "ختاماً..مشروع تخصيص الأندية أُطلقت منه مرحلة، وتبقى مراحل أخرى وفقاً لما تم إعلانه..لذا؛ يتطلب من القائمين على مشروع توثيق بطولات الأندية أن يواكبوا هذه النقلات التاريخية في رياضة المملكة وليس أن يجعلوها حجة لاستنزاف الوقت في (تصويت وإلغاء..تصويت وإلغاء)"، حسب قوله.

ولم يصدر أي تعليق من الاتحاد السعودي حول ما قاله فهد بن نافل إلى الآن.