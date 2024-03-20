(CNN) -- قضت محكمة في برشلونة بإمكانية الإفراج المشروط عن لاعب كرة القدم البرازيلي السابق داني ألفيش من السجن بكفالة قدرها 1.08 مليون دولار (مليون يورو)، بعد إدانته الشهر الماضي بتهمة الاعتداء الجنسي، حسبما أفاد المكتب الصحفي للمحكمة في بيان الأربعاء.

وحكمت محكمة مقاطعة برشلونة على ألفيش في 22 فبراير/شباط الماضي بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف بتهمة الاعتداء الجنسي على امرأة في ملهى ليلي ببرشلونة أواخر ديسمبر/كانون الأول 2022.

وفي حكم المحكمة المكون من 13 صفحة بشأن الكفالة، الذي اطلعت عليه شبكة CNN، قالت المحكمة إن ألفيش قضى بالفعل 14 شهرًا في السجن، بما في ذلك الحبس الاحتياطي منذ اعتقاله في برشلونة في يناير/كانون الثاني 2023، ومنذ إدانته مؤخرًا.

وأعلن محامي ألفيش تقديم استئناف ضد الحكم الأولي الصادر عن المحكمة.

وفي حكم الكفالة، قالت المحكمة إنه إذا دفع ألفيش بالفعل الكفالة البالغة 1.08 مليون دولار، فسيتعين عليه تسليم جوازي سفره الإسباني والبرازيلي وتقديم تقرير أسبوعي إلى المحكمة.

وقضت المحكمة أيضًا بأن ألفيش لا يمكنه الاقتراب من الضحية أكثر من كيلومتر واحد، أو حوالي نصف ميل، ولا يمكنه التواصل معها بأي شكل.

وقالت المحكمة إن قاضيين وافقا على حكم الكفالة، بينما اعترض قاض ثالث، ويمكن الاستئناف ضد القرار.

وتواصلت CNN مع محاميي ألفيش والضحية، لكنها لم تتلق ردًا على الفور من أي منهما