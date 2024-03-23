دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تعرض اللاعب إمام عاشور لإصابة قوية خلال مباراة منتخب مصر مع منتخب نيوزيلندا، مساء الجمعة، في الدور نصف النهائي من كأس عاصمة مصر.

وعُرقل إمام عاشور من قِبل لاعب منتخب نيوزيلندا في الشوط الأول، ليتسبب بإصابته في الكتف، قبل أن يتدخل الجهاز الطبي لمعالجته وينقل عبر عربة الإسعاف لأحد المستشفيات، في حين كان اللاعب يبكي عند خروجه من أرض الملعب.

وعقب فوز منتخب "الفراعنة" على منتخب نيوزيلندا بهدف وحيد، أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم بياناً كشف من خلاله عن طبيعة إصابة اللاعب البالغ من العمر 26 عاماً.

قال الاتحاد المصري: "أثبتت الأشعة التي خضع لها إمام عاشور لاعب منتخب مصر عقب مشاركته في مباراة نيوزيلندا، إصابته بخلع ما بين مفصل الترقوة ولوح الكتف، وسيستكمل اللاعب الإشاعات غداً (السبت)"، موضّحاً: "سيتم عرضه على أحد الأطباء المتخصصين في إصابات الكتف لفحص اللاعب وتحديد حاجته لجراحة من عدمه".

وتابع الاتحاد المصري، قائلاً: "تم التواصل والتنسيق بين الجهاز الطبي للمنتخب، بقيادة الدكتور محمد أبو العلا، ونظيره في النادي الأهلي".