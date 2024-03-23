دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- علّق غاريث ساوثغيت، المدير الفني لمنتخب إنجلترا، على مزاعم صحفية تربطه بنادي مانشستر يونايتد، ليتولى تدريب فريق "الشياطين الحمر" بدلاً عن المدرب إريك تين هاغ.

وذكرت تقارير صحفية أن إدارة نادي مانشستر يونايتد تسعى لتكليف ساوثغيت بالمهام الفنية للفريق، بعد نهاية عقده مع منتخب "الأسود الثلاثة" في ختام عام 2024.

وفي مؤتمر صحفي يسبق مباراة ودّية بين منتخب إنجلترا ومنتخب البرازيل، سُئل غاريث ساوثغيت عن هذه المزاعم، وأجاب قائلاً: "هناك أمران من وجهة نظري، الأمر الأول هو أنني مدرب إنجلترا، لدي وظيفة واحدة، وهي محاولة الظهور في بطولة يورو (كأس الأمم الأوروبية) بشكل جيد".

وأضاف: "الشيء الثاني هو أن مانشستر يونايتد لديه مدير فني (وهو تين هاغ)، والأمر يعد عدم احترام عندما تكون هناك أي تكهنات حول مدير فني حالي (يعمل مع فريقه الآن)".

وتابع بالقول: "أنا أتولى تدريب منتخب إنجلترا، لذا ليس لدي أي وقت لهذا النوع من الأشياء حقاً، تركيزي فقط على كأس الأمم الأوروبية المقبلة".

وأكمل ساوثغيت: "لو كنت قد أبرمتُ عقداً جديداً مع منتخب إنجلترا، فسيقول الجميع: "لماذا توقع عقداً قبل البطولة، إذ يتعين عليك إثبات نفسك".

ويستعد غاريث ساوثغيت لقيادة منتخب "الأسود الثلاثة" في نهائيات كأس الأمم الأوروبية، المقرر إقامتها في ألمانيا بين شهري يونيو/ حزيران ويوليو/ تمّوز هذا العام.