هكذا رحب الجمهور بالمدرب غوران إريكسون المصاب بالسرطان في ملعب ليفربول

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قاد المدرب السويدي غوران إريكسون، المصاب بسرطان البنكرياس، أساطير نادي ليفربول الإنجليزي في مباراة خيرية مع أساطير نادي أياكس الهولندي، أقيمت على أرض ملعب "أنفيلد"، السبت.

وفاز أساطير فريق "الريدز"، تحت إشراف إريكسون، على أساطير نادي أياكس، بأربعة أهداف مقابل اثنين.

وقبل إطلاق صافرة البداية، دخل غوران إريكسون للمستطيل الأخضر، ولاقى ترحيبًا حارًا من الجماهير المتواجدة في المدرجات، إذ صفقوا له ورددوا هتافات خاصة به.

في يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلن المدرب البالغ من العمر 75 عامًا، إصابته بمرض السرطان في مراحله النهائية، قائلاً: "أمامي حوالي عام واحد فقط لأعيشه".

وحينها قوبلت أخبار تشخيص إصابة إريكسون بالسرطان بفيض من الحب والدعم من مجتمع كرة القدم في جميع أنحاء العالم.

ويشتهر غوران إريكسون بالوقت الذي قضاه كمدرب رئيسي لمنتخب إنجلترا، إذ درب ما يُعرف باسم "الجيل الذهبي" في إنجلترا، فقد عمل مع لاعبين نجوم مثل ديفيد بيكهام وواين روني وستيفن جيرارد وفرانك لامبارد وريو فرديناند، على مدار بطولتين لكأس العالم وبطولة أوروبية.

وكان المدرب السويدي أول مدرب أجنبي يدرب منتخب إنجلترا، وتحت قيادته هُزمت إنجلترا في بطولة أمم أوروبا 2004 وكأس العالم 2006 مرتين أمام منتخب البرتغال بركلات الترجيح، في كلتا المناسبتين في دور الثمانية.

كما تولى إريكسون تدريب نادي لاتسيو في إيطاليا ونادي مانشستر سيتي في إنجلترا، وأشرف على تدريب منتخبات ساحل العاج والمكسيك والفلبين، خلال مسيرة تدريبية واسعة امتدت لأكثر من 40 عامًا.