دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- شارك النجم الفرنسي السابق زين الدين زيدان في مباراة خيرية جمعت أساطير ناديي ريال مدريد الإسباني وبورتو البرتغالي، على أرض ملعب "سانتياغو برنابيو"، السبت.

وجاءت هذه المباراة الخيرية استدامة للمشاريع الرياضية الاجتماعية لمؤسسة ريال مدريد، على أن يذهب ريعها لمكافحة مرض التصلب الجانبي الضموري.

وظهر زيدان وهو يرتدي قميص فريق "الميرنغي" مجددا، وشارك حتى الدقيقة 39 من زمن المباراة، وقامت الجماهير الحاضرة في المدرجات بتحية النجم الفرنسي السابق عند خروجه من المستطيل الأخضر، إذ صفقوا له ورددوا هتافات خاصة به.

وخسر زين الدين زيدان ورفاقه من أساطير بورتو البرتغالي بهدف دون رد.

وكان زيدان (51 عاما) قد لعب لنادي ريال مدريد بين عامي 2001 و2006، كما أشرف على تدريبه في فترتين مختلفتين، وحقق معه عددا من الألقاب، منها: دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية والدوري الإسباني.