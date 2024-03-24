دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال الاتحاد المصري لكرة القدم إن اللاعب أحمد حجازي غادر صفوف المنتخب الوطني، بسبب ظروف أسرية طارئه أجبرته على السفر إلى المملكة العربية السعودية.

وأوضح الاتحاد المصري أن مدير منتخب "الفراعنة"، إبراهيم حسن، وشقيقه المدرب حسام اتفقا مع حجازي على العودة للفريق في مساء الاثنين المقبل، في حال "انتهاء الظرف الأسري الطارئ واستقرار الأمور الأسرية".

ويستعد منتخب مصر لمواجهة منتخب كرواتيا، الثلاثاء، في المباراة النهائية من البطولة الودية التي تستضيفها العاصمة المصرية القاهرة خلال فترة التوقف الدولي.

ويعد حجازي، البالغ من العمر 33 عامًا، والمحترف في صفوف نادي اتحاد جدة السعودي، أحد العناصر الأساسية في تشكيل منتخب "الفراعنة"، إذ يمتلك برصيده 88 مباراة ودية.

في سياق متصل، سمح المدير الفني للمنتخب السعودي، روبرتو مانشيني، للاعب سعود عبد الحميد بمغادرة معسكر الفريق، للتواجد بجانب والده الذي يتواجد في العناية المركزة، في إحدى المستشفيات.

وسيغيب سعود عبد الحميد، لاعب نادي الهلال، عن مواجهة منتخب "الأخضر" لمنتخب طاجكستان، الثلاثاء، في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.



وشارك سعود عبد الحميد (24 عامًا) في 33 مباراة مع منتخب بلاده، سجّل خلالها هدفاً وقدّم 3 تمريرات حاسمة.