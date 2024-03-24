"موهبة" ريال مدريد المقبلة.. إندريك يدخل تاريخ منتخب البرازيل

(CNN) -- سجل الشاب إندريك هدف فوز منتخب البرازيل على منتخب إنجلترا في مباراة ودية، السبت، مما وضعه في كتب الأرقام القياسية جنبا إلى جنب مع بعض عظماء "السامبا".

ونزل إندريك بديلا في منتصف الشوط الثاني، قبل أن يحرز هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة 80، ليسجل أول هدف دولي له ويمنح منتخب بلاده الفوز على منتخب "الأسود الثلاثة"، على أرض استاد ويمبلي في لندن.

وكاد أن يسجل هدفا آخر في اللحظات الأخيرة من المباراة، لكن حارس منتخب إنجلترا، جوردان بيكفورد، تصدى لكرته.

بعمر 17 عاما و246 يوما، أصبح إندريك أصغر لاعب يسجل هدفا دوليا في استاد ويمبلي، موطن كرة القدم.

كما أصبح أصغر لاعب يسجل لـ"السامبا"، منذ مهاجم الفريق الشهير رونالدو في عام 1994، ويعتبر رونالدو، الملقب بـ "الظاهرة" أحد أعظم لاعبي كرة القدم على الإطلاق، وهو اللاعب الذي أجرى إندريك مقارنات معه بسبب أساليب لعبه.

وقال إندريك عقب المباراة عن هدفه الذي ساعد على تحقيق الفوز: "إنه شعور فريد من نوعه...أنا سعيد للغاية".

وإندريك هو الأحدث في سلسلة طويلة من المواهب في البرازيل، ويتم ترشيحه لقمة اللعبة.

كان نادي ريال مدريد الإسباني أعلن في ديسمبر/ كانون الأول 2022، أنه توصل إلى اتفاق مع إندريك للانضمام إلى الفريق، عندما يبلغ 18 عاما، وذلك في يوليو/ تموز من هذا العام، في صفقة تبلغ قيمتها 70 مليون يورو (74.77 مليون دولار).

و شق طريقه إلى نادي بالميراس البرازيلي، إذ لعب 307 دقيقة معه قبل التوقيع لفريق "الميرنغي"، واستمر في اللعب للنادي الذي يقع مقره في ساو باولو أثناء انتظاره للانتقال إلى إسبانيا.

وأصبح إندريك أصغر لاعب يظهر لأول مرة ويسجّل لصالح نادي بالميراس، كما بَاتَ اللاعب الوحيد في تاريخ النادي الذي حصل على الجوائز في كل المستويات العمرية.

وأدى أداءه اللافت إلى استدعائه لأول مرة لصفوف منتخب البرازيل في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي، وكان ظهوره السبت هو الظهور الدولي الثالث مع "السامبا".