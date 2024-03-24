دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سجّل اللاعب فلوريان فيرتز هدفاً، ساعد من خلاله في فوز منتخب ألمانيا على منتخب فرنسا بنتيجة 0/2، في مباراة ودية أقيمت على أرض ملعب الأخير، السبت.

وجاء هدف فلوريان فيرتز بعد مرور 7 ثواني فقط على صافرة البداية، إذ أرسل زميله توني كروس الكرة له، ليسددها ببراعة من خارج منطقة الجزاء، قبل أن تسكن شباك المنافس.

ويعد هذا الهدف هو الأول لفلوريان فيرتز (20 عاماً) مع منتخب بلاده، بعد خوضه 15 مباراة دولية.

وجاءت هذه المباراة في إطار استعداد المنتخبين لنهائيات كأس الأمم الأوروبية، المقرر إقامتها في الأراضي الألمانية بين شهري يونيو/ حزيران ويوليو/ تمّوز المقبلين.

ويقع منتخب ألمانيا في المجموعة الأولى في بطولة "يورو" القادمة، إلى جانب منتخبات سويسرا وإسكتلندا والمجر، فيما يوجد منتخب فرنسا في المجموعة الرابعة بجانب منتخبي هولندا والنمسا، إضافة إلى منتخب رابع يتأهل عبر الملحق.