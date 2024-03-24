دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تداول مستخدمون لمنصة "إكس" (تويتر سابقاً) لقطات مصورة لتصرف قام به جود بيلينغهام، لاعب منتخب إنجلترا، مع فينيسيوس جونيور ورودريغو، لاعبا منتخب البرازيل، خلال مباراة ودّية بين الفريقين، السبت.

وعقب نهاية صافرة المباراة بفوز منتخب "السامبا" بهدف دون مقابل، أظهرت اللقطات بيلينغهام وهو يلتقي مع فينيسيوس ورودريغو، و يعانقهما، قبل أن يتبادلون الكلمات ويضحكون معاً.

وكان اللاعبون الثلاثة ضمن التشكيل الأساسي لمنتخباتهم الوطنية في هذه المباراة، وتم استبدالهم في الشوط الثاني.

ويلعب جود بيلينغهام مع فينيسيوس جونيور ورودريغو سوياً في صفوف نادي ريال مدريد، وقد ساهموا في احتلال فريقهم لصدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 72 نقطة هذا الموسم، والوصول للدور ربع النهائي في دوري أبطال أوروبا.