(CNN) -- قالت محكمة العدل العليا في كاتالونيا في بيان، الاثنين، إن اللاعب البرازيلي داني ألفيش قدم كفالة بقيمة مليون يورو (حوالي 1.08 مليون دولار)، مطلوبة للإفراج المؤقت عنه بعد إدانته بالاعتداء الجنسي، إلى محكمة برشلونة.

وفقًا للمحكمة، قام ألفيش بتحويل الأموال إلى حساب القسم 21 من محكمة مقاطعة برشلونة في إسبانيا، ويمكن إطلاق سراحه من مركز إصلاحية "بريانز 2" في الساعات القليلة المقبلة.

وفي 22 فبراير/ شباط الماضي، حكمت محكمة مقاطعة برشلونة على داني ألفيش بالسجن 4 سنوات ونصف بتهمة الاعتداء الجنسي على امرأة في أحد الملاهي الليلية بالمدينة، في أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2022.

وكان محامي اللاعب البرازيلي قد أعلن استئناف الإدانة والعقوبة، فيما أعلن كل من مكتب المدعي العام في برشلونة والمدعي قرارهما باستئناف الإفراج المؤقت عن ألفيش.

وبمجرد خروجه من السجن، سيتم مصادرة جوازات سفر اللاعب البرازيلية والإسبانية، ويُمنع أيضًا من مغادرة الأراضي الإسبانية، ويجب عليه المثول أسبوعيًا أمام المحكمة الإقليمية.

وكجزء من إطلاق سراحه، حصل داني ألفيش على أمر تقييدي يتطلب منه البقاء على بعد كيلومتر واحد على الأقل من منزل المدعية أو مكان عملها أو أي مكان تميل إلى التردد عليه، كما يُمنع من التواصل معها بأي وسيلة.