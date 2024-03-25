حسام حسن: "لن أجامل" الأهلي والزمالك على حساب منتخب مصر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، إن مصلحة المنتخب الوطني ذات أهمية أكبر من مصلحة ناديي الأهلي والزمالك، مُشيراً إلى أنه لن يجامل أحد على حساب الفريق.

وكان حسام حسن قد قاد فريقه للفوز على منتخب نيوزيلندا بهدف دون مقابل في الدور نصف النهائي من بطولة ودية، تستضيفها العاصمة المصرية القاهرة.

ويستعد المدرب البالغ من العمر 57 عاماً لقيادة منتخب بلاده في مواجهة منتخب كرواتيا، الثلاثاء، في المباراة النهائية من البطولة.

وفي مؤتمر صحفي يسبق المباراة، سُئل حسام حسن عن سبب عدم تواجد أي لاعب من نادي الزمالك في التشكيل الأساسي الذي بدأ فيه منتخب "الفراعنة" أمام منتخب نيوزيلندا.

وأجاب قائلاً: "ليه بنحسبها كدا؟..مش كدا خالص، يعني عايزين نساعد بعض، والأندية العظيمة التي لعبت لها منها الأهلي والزمالك، لا أجاملها على حساب مصر، الموضوع كبير، أنت عارف إيه مصر؟ أنت عارف إيه الشعب المصري؟ الشعب المصري حياته وروحه منتخب مصر قبل الأهلي والزمالك".

وأضاف: "لا أوازن في الاختيارات، اللاعبون الذين يتواجدون معي سوف يأدون المهمة ويقدمون ما لديهم لتحقيق نتيجة إيجابية، وجميعهم تحت أمر الفريق".

وأكمل حسام حسن: "بطولة كأس عاصمة مصر مفيدة لنا، واكتسبنا خبرات كبيرة، توافد الجماهير يحفزنا في أي مباراة، وأتوقع حضور عدد جماهيري أكبر في مباراة كرواتيا".