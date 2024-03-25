تداول لقطات مصورة من زيارة لاعبي منتخب كرواتيا للأهرامات في مصر

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نشر الأحد ، 24 مارس / آذار 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تداول مستخدمون لمنصة إكس (تويتر سابقًا) لقطات مصورة من زيارة لاعبي منتخب كرواتيا لمنطقة الأهرامات الأثرية في الجيزة، الأحد.

وأظهرت اللقطات لاعبي منتخب كرواتيا وهم يستمتعون بزيارتهم لمنطقة الأهرامات الأثرية، إذ حرصوا على توثيق زيارتهم واتخاذ صور تذكارية، إضافة لممارسة لعبة كرة القدم.

وتأتي الزيارة، على هامش مشاركة منتخب كرواتيا في بطولة ودية، تقام في العاصمة المصرية القاهرة، وتحمل مسمى "كأس عاصمة مصر".

ويلتقي منتخب كرواتيا مع منتخب "الفراعنة"، الثلاثاء المقبل، في المباراة النهائية من البطولة، بعد تجاوزهما منتخبي تونس ونيوزيلندا في الدور نصف النهائي.