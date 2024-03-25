الصين تطلق سراح لاعب منتخب كوريا الجنوبية بعد القبض عليه بتهمة "الرشوة"

(CNN) -- قالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، في بيان، الاثنين، إن اللاعب الكوري الجنوبي سون جون هو الذي اعتقل في الصين بتهمة قبول رشوة، عاد مؤخرا إلى بلاده.

وقالت الوزارة إنها تتواصل مع السلطات الصينية عبر "قنوات مختلفة"، وطلبت التعاون "لضمان عملية سريعة وعادلة"، دون تقديم تفاصيل عن الإفراج.

وكانت سلطات الأمن العام الصينية اعتقلت اللاعب في مقاطعة لياونينغ شمال شرق البلاد في مايو/ أيّار الماضي، وذللك "للاشتباه في تلقيه رشوة كشخص ليس موظفاً في جهاز حكومي".

سون جون هو، يلعب في خط الوسط مع نادي شاندونغ تايشان الصيني، الذي فاز بلقبي الدوري عام 2021 وكأس الاتحاد الصيني عام 2022.

ومثّل أيضاً منتخب كوريا الجنوبية للرجال، ووصل معه إلى مراحل خروج المغلوب في كأس العالم 2022.

وأصبح سون أول لاعب كرة قدم أجنبي يتم التحقيق معه واحتجازه منذ بدء الدوري الصيني الممتاز في عام 2004، وفقاً لصحيفة "غلوبال تايمز" التي تديرها الدولة في الصين.

وكان اعتقاله جزءاً من مبادرة لتخليص كرة القدم الصينية من الفساد المزعوم في أعلى مستويات الرياضة، إذ قامت هيئة مكافحة الفساد التابعة للحزب الشيوعي بالتحقيق مع مجموعة من الشخصيات في الاتحاد الصيني لكرة القدم.