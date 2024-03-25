دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سجّل تايلر آدمز، لاعب منتخب أمريكا، هدفًا رائعًا في مرمى منتخب المكسيك، خلال المباراة النهائية من دوري أمم الكونكاكاف، ليلة الاثنين.

وجاء هدف تايلر آدمز عند الدقيقة 45 من زمن المباراة، إذ سدد الكرة بقوة من خارج منطقة الجزاء، لتسكن الشباك.

وساعد هدف اللاعب، البالغ من العمر 25 عامًا، في فوز منتخب بلاده على منافسه المكسيك بنتيجة 0/2، ليتوج الفريق بلقب البطولة هذا العام، وللمرة الثالثة على التوالي.

ويمتلك تايلر آدمز، المحترف في صفوف نادي بورنموث الإنجليزي، 38 مباراة دولية، سجّل خلالها هدفين وقدم تمريرة حاسمة واحدة.

وكان تايلر آدمز يعاني من الإصابة في الآونة الأخيرة، إذ اقتصرت مشاركته مع نادي بورنموث على مباراتين فقط بمختلف مسابقات الموسم الجاري، قبل أن يتمكن من العودة مجدداً إلى المستطيل الأخضر.