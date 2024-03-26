دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تفاعل مستخدمون لمنصة إكس (تويتر سابقًا) مع لقطات مصورة تظهر انقطاع التيار الكهربائي خلال مباراة بين منتخب السعودية ومنتخب طاجيكستان، على أرض ملعب الأخير، مساء الثلاثاء.

عند الدقيقة 26، انقطع التيار الكهربائي وغابت الإنارة عن المستطيل الأخضر، مما أدى إلى توقف المباراة، قبل أن يتم استئنافها في الدقيقة 32.

ويلعب منتخب "الأخضر" مع مضيفه طاجيكستان ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدور الثاني في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

في مباراة الذهاب وضمن الجولة الثالثة، كان منتخب السعودية قد حقق الفوز على أرضه وبين جماهيره أمام منتخب طاجيكستان بهدف دون رد.

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