دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سجّل اللاعب زيدان إقبال هدفًا، ساعد من خلاله في فوز منتخب العراق على منتخب الفلبين بنتيجة 0/5، في مباراة أقيمت على أرض ملعب الأخير، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

وجاء هدف زيدان إقبال عند الدقيقة 62 من زمن المباراة، عبر تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ويعد هذا الهدف هو الأول للاعب البالغ من العمر 20 عامًا، مع منتخب بلاده، بعد خوضه 10 مباريات.

بهذه النتيجة، تأهل زيدان إقبال ورفاقه لنهائيات كأس آسيا المقبلة، كما بلغوا الدور الثالث في التصفيات المؤهلة للمونديال القادم.

ويلعب متوسط الميدان العراقي في صفوف نادي أوتريخت الهولندي، بعد أن كان قد لعب لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وشارك زيدان إقبال في 11 مباراة مع نادي أوتريخت بمختلف مسابقات الموسم الجاري 2024/2033.