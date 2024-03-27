دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تفاعل مستخدمون لمنصة "إكس" (تويتر سابقا) على فيديو يظهر بكاء المدير الفني لمنتخب مصر، حسام حسن، وشقيقه إبراهيم، المدير الإداري، عند عزف النشيد الوطني قبل مباراة "الفراعنة" وكرواتيا، الثلاثاء.

وأظهر الفيديو المدرب حسام حسن وشقيقه إبراهيم وهما يذرفان الدموع عند عزف النشيد الوطني المصري، قبل إطلاق صافرة بداية المباراة المقامة على أرض استاد مصر بالعاصمة الإدارية. ويقود المدرب البالغ من العمر 57 عاما منتخب بلاده في مواجهة منتخب كرواتيا في نهائي بطولة ودية، تستضيفها القاهرة خلال فترة التوقف الدولي الجارية.

وكان المدرب حسام حسن وشقيقه إبراهيم تولا قيادة الجهازين الفني والإداري لمنتخب "الفراعنة" بعد نهائيات كأس الأمم الإفريقية الأخيرة، التي أقيمت في أراضي ساحل العاج.