دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- وصف لوكا مودريتش، لاعب نادي ريال مدريد الإسباني ومنتخب كرواتيا، زيارته إلى مصر بـ"الرائعة"، خلال مشاركته مع زملائه في بطولة ودية، في فترة التوقف الدولي.

وفاز منتخب كرواتيا بلقب البطولة التي تحمل مسمى "كأس عاصمة مصر" على حساب منتخب "الفراعنة"، بعد التغلّب عليه في المباراة النهائية بنتيجة 2/4.

وشارك مودريتش البالغ من العمر 38 عاما في المباراة وقدم تمريرتين حاسمتين إلى رفاقه.

وقبل المباراة، زار لوكا مودريتش وزملائه منطقة الأهرامات الأثرية في الجيزة، وحينها حرصوا على توثيق زيارتهم واتخاذ صور تذكارية، إضافة لممارسة لعبة كرة القدم.

ونشر مودريتش عبر حسابه على إنستغرام، الأربعاء، صورا له من مشاركته في البطولة، وعلق قائلا: "بضعة أيام رائعة في مصر".