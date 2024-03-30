دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سجّل اللاعب عبد الرزاق حمدالله هدفاً وصنع آخر، خلال فوز نادي اتحاد جدة على منافسه الفيحاء بنتيجة 1/3، على أرض ملعب الأول، الجمعة، وضمن مباريات الأسبوع الـ 25 من الدوري السعودي للمحترفين.

وجاء هدف المهاجم المغربي عند الدقيقة 30 من زمن المباراة، قبل أن يقدم تمريرة حاسمة في الوقت المحتسب بدل الضائع 90+، لزميله مروان الصحفي.

وكان حمدالله قد راوغ لاعبي المنافس في منتصف الملعب ثمّ أرسل الكرة إلى زميله ببراعة، ليتسلمها مروان الصحفي ويضعها في الشباك.

وتفاعل مستخدمون لمنصة "إكس" (تويتر سابقاً) مع "أسيست" عبد الرزاق حمدالله، إذ أشادوا بالطريقة التي صنع فيها الهدف.

ووصل المهاجم البالغ من العمر 33 عاماً للمساهمة التهديفية رقم 18 في دوري "روشن" هذا الموسم 2024/2023، إذ سجّل 17 هدفاً وصنع واحداً.