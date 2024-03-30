دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- زار وزير الشباب والرياضة المصرية، أشرف صبحي، أحمد رفعت، لاعب نادي مودرن فيوتشر، في مستشفى وادي النيل بالقبة، للاطمئنان على حالته الصحية.

وكان أحمد رفعت قد دخل المستشفى بشكل طارئ في 11 مارس/ آذار الجاري، بعد أن سقط على أرض الملعب مغشياً عليه، خلال مباراة فريقه مع نظيره الاتحاد السكندري، ضمن منافسات الجولة الـ16 من الدوري المصري الممتاز.

وكشف الأطباء حينها أن اللاعب البالغ من العمر 30 عاماً قد "توقف قلبه لقرابة ساعة ونصف".

ونشر حساب وزارة الشباب والرياضة المصرية على منصات التواصل الاجتماعي، السبت، لقطات مصورة من زيارة أشرف صبحي للاعب، الذي استعاد وعيه بشكل كامل.

وقالت الوزارة إن أشرف صبحي أعرب عن "خالص تمنياته لأحمد رفعت بالشفاء العاجل، والخروج من هذه الأزمة الصحية في أقرب وقت، والعودة مرة أخرى للملاعب بعد تمام الشفاء".

وعلى أثر واقعة سقوط أحمد رفعت بشكل مفاجئ في المستطيل الأخضر، كشفت الوزارة أن هناك خطوات عدّة تمّ اتخاذها، منها عقد اجتماع مع اللجنة الطبية العليا للرعاية الطبية للرياضيين بمقر الوزارة، وذلك لمناقشة الآليات لتجنب الموت المفاجئ وأمراض القلب وجميع العوامل الّتي تمثل خطورة على صحة الرياضيين.

وقالت الوزارة: "تقرر توفير أجهزة طبية متطورة فى الملاعب المصرية فى جميع الألعاب، وتدريب الفرق الطبية على استخدامها بالأندية والمنتخبات القومية، وإدخال نظام التأمين المباشر داخل منظومة الرياضة المصرية، وعقد مؤتمر موسع خلال الفترة المقبلة يضم مجموعة كبيرة من خبراء المجال الطبي والرياضي، من أجل توعيه الرياضيين بالمخاطر الطبية والصحية التي قد يواجهها اللاعبون بالملاعب".