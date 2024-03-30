دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يستقبل نادي مانشستر سيتي منافسه أرسنال على أرض استاد الاتحاد، مساء الأحد المقبل، في قمة مباريات الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).

وتأتي هذه المباراة في ظل منافسة الفريقين على صدارة ترتيب المسابقة، إذ يحتل "الغانرز" المركز الأول برصيد 64 نقطة، وبفارق الأهداف عن نادي ليفربول، فيما يقع "السيتيسينز" في المركز الثاني بـ63 نقطة.

وتصب الأفضلية في صالح نادي مانشستر سيتي في آخر 5 مواجهات جمعته مع نظيره أرسنال، إذ حقق الفوز في 3 مباريات مقابل فوزين لـ"الغانرز".

فيما تقابل مدربا الفريقين، بيب غوارديولا وميكل أرتيتا، في 8 مباريات ضمن مسابقة البريميرليغ، وكان الفوز من نصيب الأول في 7 مباريات مقابل فوز وحيد للثاني.

وتختلف التوقعات حول الفريق الذي سيفوز في المباراة، فما رأيك؟