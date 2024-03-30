تصرف "غريب" من مدرب الأهلي مع حامل الكرات خلال مباراة بالدوري السعودي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تداول مستخدمون لمنصة "إكس" (تويتر سابقاً) لقطات مصورة تظهر ما قام به ماتياس يايسله، المدير الفني لنادي الأهلي، مع حامل الكرات، خلال مباراة الفريق مع نظيره الاتفاق، مساء الجمعة.

وأظهرت اللقطات مدرب نادي الأهلي وهو يحتفظ بالكرة على خط الملعب ويرفض إعطائها لحامل الكرات، قبل أن يتحدث إليه أحد حكام المباراة ويطالبه بمنحها لحامل الكرات، ليتحصل الأخير عليها.

وكان ماتياس يايسله (35 عاماً) قد قاد نادي الأهلي للتعادل مع مضيفه الاتفاق بهدفين لمثلهما، ضمن منافسات الجولة الـ 25 من دوري "روشن" السعودي.

ويقع نادي الأهلي، تحت إشراف ماتياس يايسله، في المركز الثالث على سلم ترتيب أندية المسابقة هذا الموسم 2024/2023، برصيد 48 نقطة، بفارق 20 نقطة عن المتصدر، نادي الهلال.