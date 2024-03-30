دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تعرض محمد قدوس، لاعب نادي وست هام يونايتد، لموقف محرج، في مباراة فريقه مع نظيره نيوكاسل يونايتد، على أرض ملعب الأخير، السبت، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).

وكان محمد قدوس قد أحرز هدفاً لفريقه في الوقت المحتسب بدلا من الضائع من زمن الشوط الأول 45+، عبر تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وخلال احتفاله بهدفه، طلب محمد قدوس من حامل الكرات الكرسي الذي يجلس عليه، للاحتفال بطريقته الخاصة التي يُعرف بها المهاجم الغاني، لكن حامل الكرات رفض طلبه.

وخسر محمد قدوس ورفاقه أمام مضيفهم نيوكاسل يونايتد بأربعة أهداف لثلاثة، في الجولة الـ30 من مسابقة البريميرليغ.

ويمتلك اللاعب البالغ من العمر 23 عاماً برصيده 6 أهداف و4 تمريرات حاسمة في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم 2024/2023.