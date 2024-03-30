دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أحرز البرازيلي رودريغو مونيز، لاعب فولهام، هدفًا مُذهلا، في مرمى شيفيلد يونايتد، خلال مواجهة الفريقين على أرض ملعب الأخير، السبت، ضمن مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).

وجاء هدف رودريغو مونيز في الوقت المحتسب بدل الضائع من زمن المباراة 90+، عبر ضربة مقصية، إذ تلقى الكرة عبر عرضية عالية ثم سددها نحو الخلف وهي في الهواء.

وساهم هدف رودريغو مونيز، الذي خطف الأنظار، في تعادل فولهام مع نظيره شيفيلد يونايتد بثلاثة أهداف لمثلها، في الأسبوع الـ30 من مسابقة البريميرليغ.

ووصل اللاعب البرازيلي، البالغ من العمر 22 عامًا، للمساهمة التهديفية رقم 9 في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم 2024/2023، إذ أحرز 8 أهداف وقدّم تمريرة حاسمة واحدة.