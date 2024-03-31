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نشر الأحد ، 31 مارس / آذار 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سجّل اللاعب كريستيانو رونالدو ثلاثة أهداف، قاد من خلالها فريقه النصر للفوز على منافسه الطائي بنتيجة 1/5، على أرض ملعب الأول بارك، السبت، وضمن منافسات الجولة الـ25 من دوري "روشن" السعودي.

وجاءت ثلاثية النجم البرتغالي (هاتريك) عند الدقائق 64 و67 و87 من زمن المباراة.

ووصل رونالدو (39 عاماً) للمساهمة التهديفية رقم 35 في المسابقة هذا الموسم 2024/2023، إذ أحرز 26 هدفاً وقدم 9 تمريرات حاسمة.

عقب صافرة النهاية، قال كريستيانو رونالدو لقناة "SSC" السعودية: "سعيد بالانتصار وبأداء الفريق، كانت مباراة سهلة نوعا ما بعد طرد لاعب المنافس، من الجيد الاستمرار بتحقيق مثل هذه النتائج في الدوري".

وأضاف: "استفدنا كفريق من فترة التوقف الدولي، وسعيد بتسجيل ثلاثة أهداف (هاتريك)، والاستمرار في العطاء مع الفريق".

كما كتب رونالدو عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقاً): "هكذا نقوم بذلك، انتصار مذهل وهاتريك آخر".