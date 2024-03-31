دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حدثت واقعة غريبة بين بيب غوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، ولاعب الفريق، جاك غريليش، بعد نهاية مباراة "السيتيسينز" وأرسنال بالتعادل السلبي، مساء الأحد، ضمن مباريات الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).

وأظهرت لقطات مصورة غوارديولا وهو يتحدث إلى غريليش على أرض الملعب عقب صافرة النهاية، إذ حرص على توجيه النصائح التكتيكية لتفادي الأخطاء، في حين لم يظهر اللاعب أي رد فعل على ذلك، بل اكتفى بالاستماع إلى مدربه.

وتداول مستخدمون لمنصة "إكس" (تويتر سابقًا) هذه اللقطات، وقد رأى بعضهم أنه كان على بيب غوارديولا الانتظار حتى الدخول لممر الملعب أو غرفة الملابس، للحديث مع جاك غريليش.

وليست هذه المرة الأولى التي يخاطب فيها المدرب الإسباني (53 عامًا) لاعبيه داخل المستطيل الأخضر بعد نهاية المباريات، إذ سبق أن فعل ذلك.

وكان غريليش قد شارك في المباراة كبديلٍ، إذ دخل إلى الميدان عند الدقيقة 61، بدلاً عن زميله ماتيو كوفاتشيتش.