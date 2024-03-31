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نشر الأحد ، 31 مارس / آذار 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- التقى مالكوم، مهاجم نادي الهلال، بإيفان راكيتيتش، متوسط ميدان نادي الشباب، على هامش مباراة الفريقين، على أرض ملعب الأخير، السبت، وضمن مباريات الأسبوع الـ25 من الدوري السعودي للمحترفين.

ونشر حساب دوري "روشن" على منصة "إكس" (تويتر سابقاً) فيديو لقاء مالكوم مع راكيتيتش، وعلّق قائلاً: "زملاء الأمس، راكيتيتش، مالكوم".

وأظهر الفيديو لقاء الثنائي معاً في ممر الملعب، إذ حرص مالكوم على عناق إيفان راكيتيتش عند رؤيته، والتحدث معه.

وسبق وأن لعب مالكوم وراكيتيتش سوياً في صفوف نادي برشلونة الإسباني، خلال موسم 2019/2018.

وكان المهاجم البرازيلي (27 عاماً) ومتوسط الميدان الكرواتي (36 عاماً) قد شاركا في المباراة التي انتهت لصالح فريق "الأزرق الهلالي" بنتيجة 3/4.